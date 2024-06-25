Бекмамбетов собирается запустить кинокурсы по скринлайфу

Российско-казахстанский режиссер Тимур Бекмамбетов собирается запустить образовательные кинокурсы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом пишет издание Deadline.

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По информации источника, в рамках программы, организованной продюсерской компанией кинематографиста, граждане ОАЭ и резиденты страны получат возможность обучиться скринлайфу – формату, в котором действие картины полностью происходит на экранах компьютеров, планшетов или смартфонов.

Двадцать финалистов отбора пройдут интенсивный 12-недельный курс, который будет разделен на три фазы. Четыре проекта, созданные в рамках программы, запустят в производство.

Помимо разработки четырех кинолент, программа Screenlife Accelerator направлена на то, чтобы сделать ОАЭ одним из развивающихся центров цифрового кинопроизводства в регионе.

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