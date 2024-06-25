Названа дата выхода нового детективного мини-сериала с Кейт Бланшетт

Премьера нового сериала Альфонсо Куарона "Все совпадения случайны", в котором главную роль сыграла Кейт Бланшетт, запланирована на 11 октября 2024 года. Об этом режиссер сообщил в личном блоге.

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Сюжет киноленты следующий: тележурналистка обнаруживает, что она является главным персонажем романа, раскрывающего тайну, которую она пыталась скрыть.

Главные роли в сериале также исполнили Саша Барон Коэн, Коди Смит-Макфи, Кевин Клайн, Лесли Мэнвилл и Луис Патридж.

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Эпизоды будут выходить на платформе Apple TV+.

За сценарий отвечали Альфонсо Куарон ("Гарри Поттер и узник Азкабана", "Маленькая принцесса", "Бьютифул", "Лабиринт Фавна") и Рени Найт.

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