В Сочи открыли первый международный кинофестиваль "Антарес"

Открытие первого международного кинофестиваля "Антарес" состоялось в Зимнем театре в Сочи. Его отличительной особенностью стало введение новой номинации, которой нет на других подобных мероприятиях, сообщил журналистам президент кинофестиваля, президент ассоциации "Безопасность и качество" Александр Халимовский.

"Отличие нашего кинофестиваля от других. <...> Мы добавили свою номинацию человека труда. Наши эксперты посмотрят все фильмы, которые будут идти с 26 по 29 [июня] в конкурсной программе. На свое усмотрение [эксперты] выберут те профессии, которые были <...> показаны лучше всего в тех фильмах, которые были представлены. Таким образом, будет в каждой номинации вручена премия от нашего профессионального сообщества", - сказал Халимовский. Халимовский также отметил, что идея создания кинофестиваля, принадлежащая ассоциации "Безопасность и качество", основана на идеологии человека труда. "Кадровый вопрос сейчас приоритетен, то есть не хватает кадров. <...> Некоторые профессии дефицитны. Основная идея была поддержать человека, его профессию", - пояснил он.



Международный статус фестиваль получил, по словам Халимовского, благодаря тому что большое количество иностранных режиссеров приняли решение посетить его. По данным пресс-службы фестиваля, насчитывается более десяти международных участников, среди них представители Китая, Индии, Турции, Испании, Великобритании, Бразилии, Франции, Беларуси, Кыргызстана, Колумбии и Сенегала.

Халимовский подчеркнул, что в работе над созданием и проведением нового кинофестиваля опирались на предыдущий опыт Сочи, однако прямой связи с российским кинофестивалем "Кинотавр", который проходил на курорте с 1991 по 2021 год, не было. Он также добавил, что если новый фестиваль пройдет успешно и найдет своего зрителя, его сделают ежегодным.

О фестивале

Международный фестиваль "Антарес" проходит в Сочи с 25 по 30 июня. В его конкурсную программу входят игровые, документальные и анимационные фильмы, которые будет оценивать профессиональное международное жюри.