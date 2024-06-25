Вышли тизеры новой серии «Дома Дракона»

В минувшее воскресенье вышла уже третья серия второго сезона популярного фэнтезийного сериала "Дом Дракона" (18+). Он, кстати, официально выходит и в нашей стране.

© Российская Газета

Тем временем стриминговый сервис Max делится яркими анонсами свежевышедшего третьего эпизода.

В минутном тизере продемонстрированы основные сюжетные моменты, которые ждут зрителей - междоусобная свара в венценосном семействе Таргариенов разгорается всё сильнее.

Но и между союзниками не всё ладно: в трёхминутном отрывке мы можем наблюдать, как королева Рейенира ссорится со своим дядей и по совместительству мужем (такие уж там нравы) Дейемоном.