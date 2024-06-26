В Архангельске представили премьеру мультсериала к 440-летию города

Премьера трехсерийного мультфильма "Архангельск. На крыльях истории", посвященного 440-летию города, состоялась в Архангельске. Как сообщила ТАСС директор Поморского культурного фонда (ПКФ) "Берегиня" Тамара Статикова, в создании первого в Архангельской области мультсериала участвовали более 100 детей и взрослых из девяти детских анимационных студий.

"Мультсериал - это три реальные истории и шесть реальных исторических личностей, чьи судьбы связаны с Арктикой и Русским Севером, - сказала Статикова. - В создании первого в Архангельской области мультсериала "Архангельск. На крыльях истории" приняли участие более 100 детей и взрослых из девяти детских мультстудий Архангельска, Северодвинска, Коряжмы, Котласа, Верхнетоемского и Устьянского районов".



Ключевой партнер проекта - студия "Союзмультфильм". Объединил юных и взрослых мультипликаторов проект "Мультсериал к 440-летию Архангельска. Истории, которые рассказывают улицы", который стал победителем первого конкурса грантов 2024 года Президентского фонда культурных инициатив.

Пять с половиной месяцев команды из городов и поселков Архангельской области работали удаленно под руководством профессиональных режиссеров, сценаристов, художников-постановщиков студии "Союзмультфильм". Сначала они изучили краеведческий материал, на основе которого были созданы серии.

В основе каждой из серий известные люди: писатель и художник, сказочник Степан Писахов, полярные исследователи Арктики Владимир Воронин и Владимир Русанов, ненецкий художник Тыко Вылка, кормчий Иван Седунов (Рябов). Их создавали в разных техниках ученики мультстудий "Кедрик" Коряжмы, "Нордик" села Нижняя Тойма, "Векторный полигон" Ломоносовского дома творчества Архангельска, "МедиаФантазия" из села Вознесенское, "Волшебный фонарь" из села Малодоры. Автор главных героев - двух чаек - мультипликатор Анна Ненажная, она руководитель студии "Рыжий заяц" библиотеки Северного Арктического федеральногоо университета (САФУ). Чайки появляются в каждой серии, это сквозные персонажи. Оригинальную музыку написали музыканты арт-группы "Поморцы".