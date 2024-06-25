Опубликован финальный трейлер хоррора «Тихое место: День первый»
Paramount Pictures опубликовала финальный трейлер фильма "Тихое место: День первый".
Сюжет кинокартины следующий: жители Земли в очередной раз подвергается нападению агрессивных плотоядных монстров, которые охотятся на слух.
Главные роли в фильме исполнили Лупита Нионго, Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Джимон Хонсу. Мировая премьера запланирована на 26 июня 2024 года.
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