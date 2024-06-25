Опубликован финальный трейлер хоррора «Тихое место: День первый»

Paramount Pictures опубликовала финальный трейлер фильма "Тихое место: День первый".

© Кадр из трейлера

Сюжет кинокартины следующий: жители Земли в очередной раз подвергается нападению агрессивных плотоядных монстров, которые охотятся на слух.

Главные роли в фильме исполнили Лупита Нионго, Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Джимон Хонсу. Мировая премьера запланирована на 26 июня 2024 года.

Опубликован трейлер хоррора "Еретик" с Хью Грантом

Ранее "Рамблер" рассказывал, когда выйдет новый детективный мини-сериал с Кейт Бланшетт.