Пародийная комедия «Космические яйца» получит продолжение

Сиквел одной из самых смешных комедий в истории кино - "Космических яиц" (или "Космобольцев") - находится в разработке на Amazon MGM, сообщает Variety.

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Главную роль в картине исполнит Джош Гад ("Красавица и чудовище", "Холодное сердце"), он же выступит в качестве продюсера (на пару с автором оригинальных "Космических яиц" Мелом Бруксом) и соавтора сценария вместе с Бенджи Самитом и Дэном Эрнандесом ("Черепашки-ниндзя: Погром мутантов", "Семейка Аддамс: Горящий тур", "Покемон. Детектив Пикачу").

Проект находится на ранней стадии, подробности сюжета пока держатся в секрете.

Картина 1987 года, признанная абсолютным комедийным шедевром, мастерски пародировала "Звездные войны", "Чужого" и "Звездный путь". Главные роли в ленте исполнили Билл Пуллман, Джон Кэнди, Дафна Зунига и Рик Моранис.

Особенной популярностью "Космобольцы" пользовались в Советском Союзе, заслужив славу одного из главных хитов пиратского видеорынка. В 2007 году вышла мультипликационная версия фильма, состоящая из двадцати 25-минутных серий.

Это не первый раз, когда Брукс возвращается к классической комедии - в 2023 году он написал и спродюсировал "Всемирную историю, часть II", продолжение своего хита 1981 года.

Ранее сообщалось, что ещё один комедийный хит - "Голый пистолет" - всё-таки получит ремейк. В нём сыграют Памела Андерсон и Лиам Нисон.