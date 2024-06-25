Стартовали съемки картины «Чумовая пятница 2»

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Накануне студия Disney официально начала работу над второй частью комедии «Чумовая пятница». Картина появится в кинотеатрах в 2025 году.

К главным ролям вернутся Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис. Изначально релиз проекта должен был состояться на стриминовом сервисе Disney+, но позже руководство Disney изменило свое решение.

Сюжетная линия проекта расскажет об Анне (Лохан), которая поменяется телами со своей дочерью-подростком Харпер. Мать Анны, Тесс (Кёртис) окажется в теле 14-летней Лили, дочери британского ресторатора Эрика, который собирается жениться на Анне.

Режиссером проекта заявлена Ниша Ганатра. Первая часть «Чумовой пятницы» вышла в свет в2003 года. Тогда лента заработала в прокате 160 миллионов долларов.