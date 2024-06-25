Опубликован трейлер комедии «Красный» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом

Компания Amazon MGM Studios опубликовала первый трейлер экшен-комедии "Красный".

© Кадр из трейлера

Главные роли в фильме исполнили Дуэйн Джонсон и Крис Эванс. По сюжету их герои хотят освободить из заточения похищенного Санту-Клауса. Им придется противостоять злобным снеговикам.

Компанию Джонсону и Эвансу на экране составили Дж.К. Симмонс, Кирнан Шипка, Люси Лью, Бонни Хант и другие актеры.

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Мировая премьера киноленты запланирована на 14 ноября 2024 года.

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