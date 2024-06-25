Появился первый кадр из нового спин-оффа "Игры престолов"

В сети появился первый кадр из "Рыцаря Семи королевств" - нового спин-оффа "Игры престолов" (18+).

© Кадр из фильма

Речь идёт о экранизации сборника Джорджа Мартина "Повести о Дунке и Эгге" ("Рыцарь Семи королевств"), в который входят произведения "Межевой рыцарь", "Присяжный рыцарь" и "Таинственный рыцарь". Действие разворачивается примерно за 90 лет до событий основной саги. Писатель также выступает в качестве исполнительного продюсера.

Как сообщает портал Variety, публикующий кадр, съемки сериала проходят в Белфасте (Северная Ирландия). Актёрский состав включает в себя Финна Беннетта ("Настоящий детектив: Страна ночи"), Берти Карвела ("Корона"), Танзин Кроуфорд ("Прекрасные мелочи"), Дэниела Ингса ("Половое воспитание", 18+) и Сэма Спруэлла ("Фарго").

Первый сезон "Рыцаря семи королевств" расскажет о подвигах рыцаря Дункана Высокого (Питер Клаффи) и его молодого оруженосца Эгга (Декстер Сол Анселл), которые прибывают на турнир и встречают нескольких членов династии Таргариенов, в том числе принцев Эйриона, Бейлора и Мэйкара, а также еще одного рыцаря, известного под именем Смеющаяся Буря.

Режиссёром трёх из шести эпизодов первого сезона станет Сара Адина Смит ("Уроки химии", "Ханна"), остальные снимет исполнительный продюсер Оуэн Харрис.

Ранее на Max появился семисекудный тизер сериала. Премьера запланирована на конец 2025 года.