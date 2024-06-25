Документальный проект о фильме «Челюсти» снимает National Geographic

О начале работы над документальным фильмом под рабочим названием «Челюсти 50» (Jaws@50) объявил телеканал National Geographic. Как сообщает Deadline, лента будет посвящена юбилею романа Питера Бенчли (впервые опубликованного в 1974 году), экранизации режиссера Стивена Спилберга (увидевшей свет год спустя), а также главным героям фильма и книги – большим белым акулам.

Картина станет совместным проектом Nat Geo, студи Amblin Documentaries Спилберга и Nedland Media. Лоран Бузеро («Вечные герои: Индиана Джонс и Харисон Форд», «Натали Вуд: Что остается за кадром») будет режиссировать документальный фильм, куда войдут кадры и фотографии из архивов Бенчли и Спилберга, а также совершенно новые интервью из мира кино, литературы, поп-культуры и охраны океана. Как сообщается в пресс-релизе, фильм «отразит наше бесконечное увлечение акулами и меняющийся диалог об этих внушающих страх существах». Он также расскажет закулисные истории написания книги и легендарного бурного производства фильма, включая превышение бюджета и графика, неисправность механических акул, проблемы с погодой и морскую болезнь.

Премьера состоится летом 2025 года на National Geographic, Disney+ и Hulu в рамках «Sharkfest» - фирменного летнего мероприятия Nat Geo, посвященного акулам.