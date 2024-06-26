Таинственный фолк-хоррор «Одержимая» выходит в июле

18 июля в кинотеатрах стартует таинственный фолк-хоррор «Одержимая», основанный на реальных событиях. Режиссерами фильма стали Вероника Франц и Северин Фиала, известные по мистическому хоррору «Сторожка».

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Верхняя Австрия, 1750 год. В деревне, окруженной таинственными лесами, происходит очередная казнь: местная женщина призналась в убийстве ребёнка. Молодая женщина Агнес выходит замуж за своего возлюбленного Вольфа и предвкушает новую радостную главу своей жизни. Реальность оказывается куда более суровой — страдающая от полного отсутствия внимания со стороны мужа, Агнес проводит свои дни в одиночестве и тягостных бытовых хлопотах. С каждым днём она всё сильнее замыкается в себе, и чем глубже она уходит в своё сознание, тем мрачнее становятся её мысли. Вдохновившись примером казнённых женщин, она решается на ужасающий акт насилия, от которого кровь застынет в жилах.

Режиссёры Вероника Франц и Северин Фиала придумали сюжет своего фильма, вдохновившись случайно услышанным подкастом. В нём историк и исследователь Кэти Стюарт рассказывала о полностью упущенной из вида странице истории Европы. В 18 веке был широко распространен феномен «запланированного самоубийства», когда религиозные люди, в основном женщины, больше не могли выносить тягот жизни и хотели покинуть этот мир, но не могли сделать этого своими руками.