В России готовятся две экранизации «Войны и мира», первые подробности

Телеканал "Россия" совместно с онлайн-кинотеатрами "Кинопоиск" и START приступают к работе над многосерийным фильмом "Война и мир" по всемирно известному роману Льва Толстого.

Производством занимается кинокомпания "Москино". Об этом было объявлено несколько дней назад, как и о том, что режиссером картины станет Сергей Урсуляк - признанный мастер масштабных экранизаций. Именно Сергей Владимирович снимал такие работы, как "Жизнь и судьба" по роману-эпопее Василия Гроссмана, "Тихий Дон" по роману Михаила Шолохова, сериал "Ненастье" по роману Алексея Иванова и другие. Среди режиссерских работ Урсуляка - легендарный сериал "Ликвидация" и полнометражная драма "Праведник".

В тот же день, когда о своих намерениях заявил канал "Россия", стало известно, что режиссер и продюсер Сарик Андреасян тоже снимет полнометражный фильм по роману "Война и мир". Об этом автор нашумевшей экранизации "Онегин" по повести в стихах Александра Пушкина написал у себя в соцсетях.

"Книга, изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха ОНЕГИНА? Конечно ВОЙНУ И МИР! Большое кино, соответствующее великой книге! Приступаем в следующем году! Пожелайте нам удачи!" - сообщил Андреасян в своем официальном телеграм-канале (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. авт.).



Напомним, что "Онегин", вышедший в прокат в этом году, смог заработать более 786 млн рублей и стал одной из самых просматриваемых новинок мая на российских стримингах.

Тем временем

Документальный сериал "Тайны Карениной" выходит уже в середине июля в онлайн-кинотеатрах Wink и Kion. Сериал шоураннеров Анны Колчиной и Анастасии Корецкой снят по мотивам книги писателя и литературного критика Павла Басинского "Подлинная история Анны Карениной". В сериале Басинский выступает одним из ведущих. А сама история подается в формате кастинга, где ведущие российские актеры пробуются на роли разных персонажей в экранизации романа "Анна Каренина". С 3 июля по 3 сентября на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге будет работать и выставка "Тайны Карениной", приуроченная к выходу сериала.

Между тем

Экранизации русской классики - новейшая тенденция в современном российском кинематографе. Идет работа над экранизацией романа Льва Толстого "Воскресение", два претендента нашлись на новейшую экранизацию "Преступления и наказания": один проект уже готовится. В работе у кинематографистов и "Капитанская дочка" Пушкина. И еще разрабатывается новейшая экранизация рассказа Чехова "Палата N 6". Последний раз ее экранизировал Карен Шахназаров в 2009 году. Готовится и сериал "Три сестры", основанный на пьесе Антона Чехова.

Кстати

Сарик и Гевонд Андреасяны (Гевонд - продюсер) в прошлом году сообщали о том, что экранизируют пушкинскую "Сказку о царе Салтане". Продюсер Сергей Сельянов также объявлял о намерениях экранизировать это произведение. В итоге фильм делают братья Андреасяны.