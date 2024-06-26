Приключенческий фильм о дружбе девочки и лошади выходит на экраны

Новый семейный фильм "Мой любимый чемпион" выйдет на большие экраны 27 июня. Это история о жизни девочки-подростка, которая все свои силы отдает конному спорту и заботе о любимой лошади. О том, как ее маленькая семья справлялась с резвым конем и характерным ребенком, а также о других подробностях создатели картины рассказали на пресс-конференции.

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Особенно радует актерский состав фильма. 13-летнюю Сашу, которая погружена в свои мысли и никак не находит контакта с ровесниками, сыграла Василиса Коростышевская. Для нее это дебютная работа в большом кино. Роли множества интересных персонажей, принимающих участие в судьбе подростка, сыграли Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Егор Бероев, Илья Любимов и Наталья Тетенова. Последняя предстает строгим тренером в конном клубе, хотя большую часть жизни панически боялась лошадей.

"У нас с моей героиней совершенно противоположная история. Дело в том, что я очень боюсь этих животных. Но ради такой интересной истории пришлось этот страх преодолеть. Ведь когда я получила сценарий, сразу подумала, что наконец-то к нам возвращается классное, доброе кино. В этом фильме подробно разобраны тончайшие темы семейных взаимоотношений и вопросы взросления. Поэтому я была так рада сыграть в этой картине", - рассказала Тетенова.



Фильм снят по одноименной книге писательницы Анны Караковой, которая также выступила в роли сценариста. В основу сюжета легла история ее дочери- увлеченного конника.

Особенно долго проходили пробы на роль самого важного четвероногого актера - коня Джонатана. Все создатели картины понимали, что будет непросто работать над фильмом, где большую часть экранного времени в кадре находится пусть очень умное и доброе, но все же животное. Тем более что спортивным лошадям нужен особый уход и много внимания, за что отвечали профессиональные дрессировщики. В кадре зритель увидит яркие трюки вроде прыжка через лобовое стекло машины, на подготовку которых ушло целых два месяца. Исполнительница главной роли Василиса Коростышевская так полюбила своего друга по фильму, что и после окончания съемок продолжила заниматься конным спортом с ним.

"На коня меня впервые посадили в два с половиной года, потому что мои мама и сестра увлекались конной ездой. Мне было приятно снова погрузиться в общение с этими умными и характерными животными. Уверена, что этот фильм способен влюбить любого и побудить многих детей попробовать свои силы в этом удивительном виде спорта", - считает актриса.



Посмотреть эту добрую и поучительную историю о настоящей дружбе и преодолении трудностей можно будет в 1700 кинотеатрах по всей России.