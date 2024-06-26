В онлайн-сервисе Hulu вышел третий сезон сериала «Медведь». Для просмотра доступны все десять эпизодов. Ранее создатели шоу объявили, что премьера состоится на день раньше — 26 июня вместо 27 июня.

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Посмотреть сериал официально в России не получится, поскольку Hulu в стране не работает.

Третий сезон «Медведя» продолжает события второго и рассказывает, как шеф-повар Кармен Берзатто со своей командой открывают из небольшого семейного ресторанчика большое и приличное заведение.

Сам сериал рассказывает про шеф-повара Кармена, которому в наследство от умершего брата досталась забегаловка под названием The Beef. Он решает превратить это место в самый лучший ресторан. Для этого он нанимает су-шефа, девушку Сидни, с которой они начинают развивать заведение.