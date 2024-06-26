Вышел трейлер комедии «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым

Телеканал ТНТ опубликовал трейлер комедийного фильма «Беляковы в отпуске». В ролике показали семью Беляковых в составе знакомого зрителям Сергея Юрьевича Белякова, его жены Светланы и сына Андрея.

© Чемпионат.com

Семья Беляковых приезжает на отдых в Турцию и попадает в затруднительную ситуацию: по ошибке номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. Вдобавок к этому в отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они завидуют со школьных лет и во всём пытаются с ними конкурировать.

Видео доступно на YouTube-канале ТНТ. Права на видео принадлежат ТНТ.

Роль Белякова сыграл Сергей Светлаков, а его супругу — Светлана Листова. Ещё в фильме снялись Александр Новиков, Андрей Мерзликин, Мария Горбань, Маргарита Галич и Рухин Магеррамов.

Лента выйдет в прокат 26 сентября.