Секреты, которые остались за кадром «Семнадцати мгновений весны»

Зрителям назвали секреты, оставшиеся за кадром «Семнадцати мгновений весны»
Зрителям назвали четыре детали, оставшиеся за кадром культового советского фильма «Семнадцать мгновений весны».
Режиссер киноленты Татьяна Лиознова решила снимать фильм на черно-белой пленке, чтобы переход от художественного повествования к документальной хронике был более плавным.
Во время съемок в ГДР на площадку для игравшего Штирлица Вячеслава Тихонова привезли 100 белых рубашек, так как их было негде стирать.
Когда зритель видит в кадре крупным планом руки Штирлица, чаще всего это не его руки — у Тихонова была татуировка «СЛАВА», которую было трудно перекрыть гримом.
Некоторые сцены фильма приходилось снимать в разных городах и даже странах. Например, профессор Плейшнер шел по немецкому городу Майнцу, разглядывал медвежат в зоопарке Тбилиси, после чего добирался до Цветочной улицы и выбрасывался в окно уже в Риге. За время съемок создатели «Семнадцати мгновений весны» побывали также в Берлине, Боржоми, Ленинграде и других городах, передает «Царьград. Кузбасс».
В августе 2023 года прошло 50 лет с тех пор, как на телеэкраны вышел сериал, пополнивший созвездие шедевров советского кино, — «Семнадцать мгновений весны». «Вечерняя Москва» узнала, как проходили съемки и кто мог исполнить знаковые роли в фильме.