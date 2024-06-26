Секреты, которые остались за кадром «Семнадцати мгновений весны»

Зрителям назвали четыре детали, оставшиеся за кадром культового советского фильма «Семнадцать мгновений весны».

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Режиссер киноленты Татьяна Лиознова решила снимать фильм на черно-белой пленке, чтобы переход от художественного повествования к документальной хронике был более плавным.

Во время съемок в ГДР на площадку для игравшего Штирлица Вячеслава Тихонова привезли 100 белых рубашек, так как их было негде стирать.

Когда зритель видит в кадре крупным планом руки Штирлица, чаще всего это не его руки — у Тихонова была татуировка «СЛАВА», которую было трудно перекрыть гримом.

Некоторые сцены фильма приходилось снимать в разных городах и даже странах. Например, профессор Плейшнер шел по немецкому городу Майнцу, разглядывал медвежат в зоопарке Тбилиси, после чего добирался до Цветочной улицы и выбрасывался в окно уже в Риге. За время съемок создатели «Семнадцати мгновений весны» побывали также в Берлине, Боржоми, Ленинграде и других городах, передает «Царьград. Кузбасс».

В августе 2023 года прошло 50 лет с тех пор, как на телеэкраны вышел сериал, пополнивший созвездие шедевров советского кино, — «Семнадцать мгновений весны». «Вечерняя Москва» узнала, как проходили съемки и кто мог исполнить знаковые роли в фильме.