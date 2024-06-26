Стала известна дата премьеры фильма «Арбенина»

5 июля в Сети состоится премьера фильма из "Арбенина", в котором зритель проживет один день из жизни рок-звезды Дианы Арбениной вместе с ней.

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Сегодня ее группа "Ночные Снайперы" - одна из немногих в России - собирает целые стадионы. Однако жизнь Дианы - не только череда репетиций и концертов, но и трагические повороты судьбы, горечь утраты любимых людей, радость материнства и нескончаемый поток эмоций и жизнелюбия, позволяющий ей преодолевать себя, творить и радовать людей, а главное, писать новые песни. Картина выйдет в онлайн-кинотеатре KION.

Режиссер Ангелина Ашман провела с Дианой Арбениной целый день, чтобы рассказать всем поклонникам группы, как сегодня живет и что думает о своей жизни лидер "Ночных Снайперов". В фильме зрителей ждут кадры семейной хроники Дианы Арбениной - детские фотографии, снимки петербургского периода. Перебирая воспоминания, Диана расскажет, как она стала собой сегодняшней - стадионной рок-звездой, кумиром миллионов и матерью двойняшек, которая оберегает свою личную жизнь.

Ангелина Ашман задаст Диане такие вопрос, как, например, какой смысл несет ее татуировка Стыд; об отношении к религии и крещении в Иерусалиме; а также о том, что много лет назад произошло между Дианой и ее отцом, поначалу не принявшим творчество дочери.

Сегодня Арбенина не может представить свою жизнь без детей, Марты и Артема. Их появление в жизни Дианы когда-то шокировало ее родителей - об этом в фильме вспомнит мама Дианы Галина Федченко.

"Как вы думаете, мне легко жить с такой дочерью?" - шутит Галина Анисимовна, которая охотно делится подробностями детства и взросления Арбениной, все ближе раскрывая ее для поклонников.



Прямая речь

Диана Арбенина, певица: