В сериале «Дети перемен» снимаются три актера из «Слова пацана»

Идут съемки восьмисерийной криминальной драмы "Дети перемен". Это новый проект режиссеров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой ("Фишер", "Черная весна"). Как и "Слово пацана. Кровь на асфальте", сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START.

© Российская Газета

"Дети перемен" - новый оригинальный сериал о противоречивых 90-х. И снова речь о времени, когда "жизнь по понятиям" разделяла даже самых близких людей. В центре сюжета криминальной драмы - трое братьев от разных отцов. Их мать - водитель троллейбуса Флора - объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, и кажется, что брат готов отдать жизнь за брата. Но на дворе 1995 год, веет запахом быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры...

"Это семейная сага на фоне слома времени, и идея написать сценарий на эту тему у нас была давно. Хотелось рассказать об этом времени через разные слои населения, через людей разных профессий. Здесь много личных историй", - рассказывают Сергей Тарамаев и Любовь Львова, режиссеры и авторы сценария.



Главных героев в "Детях перемен" играют Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов. В роли Флоры - Виктория Исакова. Также в сериале можно будет увидеть Льва Зулькарнаева ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Кузьму Котрелева ("ЮЗЗЗ"), Сергея Гилева ("Черная весна", "Содержанки"), Андрея Максимова ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Артема Кошмана ("Черная весна"), Софью Лебедеву ("Бывшие", "Медиатор"), Александра Яценко ("Аритмия", "Фишер", "Я знаю, кто тебя убил"), Тимофея Трибунцева ("Страсти по Матвею"), Артема Быстрова ("Контейнер") и других.

Съемки сериала проходят в Москве, Жуковском, Санкт-Петербурге и Владимире.