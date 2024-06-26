Дочь Тимати снимается в сериале. Первые фото с площадки

Начались съемки комедийного сериала «Три сестры» с отсылками к знаменитой пьесе Антона Павловича Чехова. Главную роль в сериале сыграет Лариса Гузеева, молодого бойфренда ее героини — Павел Деревянко, а знаменитых трех сестер Ирину, Ольгу и Марию — Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман. Также в сериале снимается Алиса Юнусова — дочка Тимати и Алены Шишковой.

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Три сестры — Ира, Оля и Маша — мечтают переехать в Москву из Нижнего Новгорода, полагаясь на помощь своей матери, состоятельной владелицы ювелирного бизнеса Татьяны. У каждой свой расчёт: младшая собирается учиться в столице, средняя перевезти свою семью, которая «уже выросла из этого города», а старшей светит перспективная карьера.

Однако у Татьяны свои планы на жизнь: она возвращается из отпуска с возлюбленным, который на 15 лет младше её. Больше никакой финансовой поддержки и помощи с внуками, ведь Татьяна — женщина в самом расцвете сил и красоты, которая имеет право на любовь.

Сюжет сериала «Три сестры» разворачивается в реалиях современной жизни, поднимая в комедийной форме актуальную тему выбора между личным счастьем и обязательствами перед близкими.

Лариса Гузеева: «Сериал «Три сестры» — это человеческая история, доброжелательная обстановка на площадке. Паша Деревянко — звезда! Потрясающий партнер, удивительный. Режиссер Маруся Трубникова — деликатная, нежная, умная. Операторская группа — очень приятно смотреть, с какой любовью они относятся к своему делу. Мне со всеми на данном проекте нравится работать».

Павел Деревянко: «Мой герой Никита — простой сочинский парень, массажист, занимается спортом, без вредных привычек. Он обычный, ничем не выдающийся человек. Никита влюбляется в героиню Ларисы Гузеевой Татьяну, которая на 17 лет его старше. По-настоящему влюбляется. Эта новость подвергает дочерей Татьяны в шок, но они даже не подозревают, какие еще сюрпризы преподнесет им их мама».

В ролях: Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юлия Александрова, Маруся Климова, Полина Гухман, Павел Попов, Александр Цыпкин, Валентин Анциферов, Павел Рязанов, Ася Громова, Алиса Юнусова, Жанна Эппле и др.

Фото: KION