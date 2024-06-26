HBO выпустит сериал про Зеленого фонаря из DC

Компания HBO официально одобрила производство сериала «Зелёный фонарь», о существовании которого стало известно в конце мая. Шоу расскажет истории Хэла Джордана и Джона Стюарта — главных представителей Корпуса Зелёных фонарей в комиксах DC.

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Сценаристом и продюсером сериала выступит Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители», «Оставленные»), а шоураннером станет Крис Манди, отвечавший за криминальный сериал «Озарк». Из пресс-релиза HBO стало известно, что грядущий сериал расскажет некую детективную историю, которая окажет серьёзное влияние на киновселенную DC Джеймса Ганна.

У будущего проекта про Зелёных фонарей пока нет ни даты выхода, ни актёрского состава. Судя по всему, кастинг в шоу начнётся уже совсем скоро, а премьера состоится не раньше 2025 года.