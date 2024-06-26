Звезды «Побега» сыграют в криминальном сериале про спасение заложников

Как сообщает издание Variety, звёзды сериала «Побег» Доминик Пёрселл и Уэнтуорт Миллер нашли новый совместный проект. Актёры сыграют в криминальном шоу Snatchback, создателем которого выступит Скотт Розенбаум («Королева юга»).

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Грядущий сериал расскажет историю высококвалифицированной команды оперативников, которая отправляется на самые опасные задания по спасению заложников. Пёрселл и Миллер сыграют ведущие роли в шоу, остальной актёрский состав будет объявлен позже.

У криминального сериала пока нет примерной даты выхода, съёмки должны стартовать до конца 2024 года. Snatchback станет очередным совместным проектом Пёрселла и Миллера после того, как они снимались вместе в культовом «Побеге» и вернулись в пятый сезон шоу в 2017 году.