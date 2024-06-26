Племянник Майкла Джексона сыграл главную роль в байопике: продюсеры раскроют правду о поп-короле

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Майкл Джексон покинул мир 15 лет назад, 25 июня 2009 года. Это событие стало для общественности настоящим шоком. Уже были распроданы билеты на 50 концертов нового шоу «This Is It» — «Вот и всё». Это могло спасти его измученную скандалами карьеру, но передозировка снотворным перечеркнула все… Название оказалось пророческим. До сих пор на руках у поклонников остаются десятки тысяч билетов, которые они не сдали в кассы, оставив реликвией в личных архивах. На этой неделе пресса вновь обсуждает Майкла Джексона — не только по случаю годовщины смерти, но и в связи с новым фильмом о нем.

Публика привыкла обсуждать, какой именно химией артист выбеливал свою кожу, и спорила о том, болен он или нет на самом деле и можно ли верить его опровержениям всевозможных обвинений в растлении несовершеннолетних, которые против него выдвигались с завидной регулярностью. Все 15 лет после смерти поп-короля периодически выходили то книги кого-то из окружения, то фильмы, посвященные различным версиям событий в личной жизни артиста и «холодящим душу» тайнам поместья Neverland.

Кто только не зарабатывал на истории Майкла Джексона. С большим успехом по Соединенным Штатам прокатился мюзикл про него с бесхитростным и столь же беспроигрышным названием «MJ: The Musical», в котором, разумеется, звучит его музыка. Добравшись до Великобритании, постановка стала там прошлой весной мегасобытием культурной жизни. На премьеру в Лондоне пришли все трое детей Джексона: 27-летний Принс, 25-летняя Пэрис и 22-летний Бланкет. Они выглядели на редкость дружной компанией.

«Поместью Джексонов», или «фонду Джексона», как в западной прессе называют правопреемников артиста, принадлежит все его наследие, включая права и на весь материал, вошедший в нашумевший мюзикл. Кстати, само знаменитое поместье Neverland было продано в 2020 г. за 67 миллионов долларов миллиардеру Рону Берклу. Сейчас между родственниками кипят судебные страсти вокруг продажи половины музыкального каталога Майкла Джексона за 600 млн долларов. Также на одном из аукционов была замечена знаменитая красная куртка артиста из клипа «Thriller» (1983 г.), выставленная за 500 тысяч долларов. Ставки, однако, могут еще больше взлететь в цене после премьеры нового фильма, объявленной на апрель 2025 г., в котором об артисте обещают в очередной раз «показать всю правду».

Последние три года то и дело мелькали новости о сценарии и кастинге этого байопика, и вот наконец кинокомпания устроила закрытый показ первого трейлера на картину «Michael». В открытый доступ трейлер пока не выпускают, а все гуляющие по Сети нарезки созданы фанатами, которым не терпится увидеть результат. Но кто-то ведь сливает им материал, значит, и эти нарезки призваны подогревать интерес и любопытство публики. В одном из таких самодельных видео есть трогательная сцена, в которой ребенок в образе Майкла Джексона в детстве сидит возле кроватки и говорит, что это история его жизни. В другом показывается ссора, в которой от него уходит его первая формальная жена — Лиза-Мари Пресли.

Профессионалы бизнеса, приглашенные на закрытый показ трейлера, уже дали положительные отзывы. Трейлер начинается с выступления детской группы Jackson 5 (в которой вместе с братьями и сестрами в 70-е годы начинал Майкл), исполняющей хит «ABC» по телевидению, а затем переходит к концерту 1990-х годов, где Джексон поет «Man In The Mirror». Мелькают изображения Джексона в маске, которого преследуют фанаты и папарацци. Настоящий племянник поп-легенды Джафар Джексон играет Майкла, и в трейлере он очень похож на своего дядю не только внешне, но и в манере танцев, и в умении держаться на сцене. В трейлере мать Джексона, которую играет Ниа Лонг, говорит Майклу:

«Ты никогда не был похож ни на кого другого».



Режиссер фильма Антуан Фукуа известен по фильмам «Тренировочный день», «Уравнитель» и «Лучшие в Бруклине», а исполнитель главной роли Джафар Джексон — 28-летний сын старшего брата Майкла Джексона Джермейна и Александры Оазиазы.

Продюсер Грэм Кинг сообщил, что в проект включено более 30 песен.

«За неустанным пристальным вниманием прессы и обвинениями он был просто человеком, прожившим очень сложную жизнь. В фильме будет все это», — пообещал Кинг, подчеркнув, что зрители увидят объективную картину.



Продюсер сообщил, что на данном этапе фильм готов только наполовину, и подчеркнул:

«Когда вы упоминаете его имя, у каждого есть свое мнение. Впервые несколько поколений кинозрителей соберутся вместе, чтобы взглянуть изнутри на самого плодовитого артиста из когда-либо живших».



В фильме также снялись Колман Доминго в роли Джо Джексона и Майлз Теллер в роли менеджера Джона Бранки. На роли всех пяти братьев Джексонов взяли десять разных актеров, чтобы корректно отобразить их возрастные изменения.

Племянник и исполнитель главной роли Джафар Джексон особенно ждет премьеры, так как это привлечет внимание и к его собственному музыкальному творчеству. С подросткового возраста парень пытался найти себя в музыке и модельном бизнесе, а главная роль в байопике «Майкл» стала его актерским дебютом.

Сначала, как это принято в большой семье Джексонов, Джафар пытался выступать с младшим братом Джермаджести и своим отцом, а потом уже стал появляться сольно. Он поет, танцует, играет на фортепиано, а также исполняет кавер-версии хитов самых разных артистов. Молодой артист активно работает над своими песнями, мечтая произвести революцию в индустрии звукозаписи. Помимо прочего Джафар регулярно участвует в проектах, посвященных семье Джексон или снятых его родственниками.

В 2019 г. Джафар презентовал дебютный сингл «Got Me Singing» и клип к нему, снятый в Рио-де-Жанейро. Видео о свидании молодого человека с девушкой на фоне бразильских трущоб и открыточных видов природы во многом напоминает уже упомянутый выше «Thriller», хотя и не содержит ничего пугающего. Но групповые танцы на крыше, которые стали одной из ярчайших сцен клипа, уж очень похожи по постановке на танцы восставших мертвецов из клипа покойного дядюшки. Видео собрало множество комментариев от поклонников Майкла Джексона. Узнав, что Джафар снимается в фильме о дяде, многие отмечают их необычайное сходство, особенно в улыбке и манере двигаться.