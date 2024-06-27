Ходченкова, фильм о Крыме, воздержание: как живет актриса Екатерина Вилкова

Власти швейцарского города Цюрих решили подать заявку на проведение музыкального конкурса «Евровидение-2025». Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте городского совета Цюриха. В заявлении отметили, что проведение конкурса позволит Цюриху предстать перед миром в качестве открытого для всех города культуры и привлекательного туристического направления. Помимо этого, в городе есть необходимая инфраструктура и удобная площадка для проведения мероприятия. Мэр города Корине Маух подчеркнула, что Цюрих такой же яркий и разнообразный, как и сам песенный конкурс. Для планирования и проведения «Евровидения-2025» городской совет подаст заявку на рамочный кредит на 20 миллионов франков. Ранее певец Дмитрий Колдун заявил, что на «Евровидении» осталось мало музыки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».