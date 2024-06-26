Ушел из жизни актер Спенсер Миллиган, звезда американских телесериалов

Умер Спенсер Миллиган, американский актер кино, театра и ТВ, режиссер и продюсер, известный главным образом по работе в телесериалах - в 1970-1980-х он снялся примерно в трех десятках шоу.

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В фильмографии артиста - "Диснейленд", "Дымок из ствола", "Спящий" Вуди Аллена, хоррор "Фотограф", "Дюки из Хаззарда", "Полицейский отряд!" с Лесли Нильсеном, "Детектив Майк Хаммер", тридцать эпизодов "Земли исчезнувших" (это классическая приключенческая темпоральная фантастика 1970-х), другие.

Миллиган родился в Иллинойсе в 1937 году. Умер в возрасте 86 лет еще в апреле, но внимание на это отраслевые СМИ обратили лишь сейчас - со ссылкой на некролог похоронного дома в Висконсине.