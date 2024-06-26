О чем рассказывает новый эпизод «Геройчиков»

В мультсериале «Геройчики» — время занимательных историй. Пинки рассказывает Флаю и Глории о том, как О’Раш появился в комнате Ромы. А началось всё с нежелания Флая совершать подвиг по мытью посуды — слишком он оказался увлечён идеей найти клад по карте сокровищ. Эту карту и узнала Пинки. О чём интересном она рассказала, узнайте в эпизоде «Путь самурая» вместе с Тлум.Ру.

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Что там?

Когда-то у Ромы было совсем мало игрушек — принцесса Пинки, Генерал Де Кролль, игрушка отца мальчика, да кошечки-точилки. Тогда бабушка подарила Роме «настоящего сумрачного ниндзя» — точнее большое яйцо с О’Рашем внутри. В том же яйце была и карта, которую ящер расценил как свою первую миссию, строго необходимую к выполнению.

В это же время Пинки и Генерал Де Кролль изо всех сил стараются сблизиться с новичком: в ход идут угощения, развлечения и несколько настырно навязываемая дружба. Но О’Раш, поглощённый своим «заданием», отвергал непрошенную заботу и сбегал к цели в виде висящей высоко-высоко звезды. Что было дальше, можно узнать, посмотрев серию.

Пожалуй, здесь хороший урок могут извлечь все участники событий. Пинки — о том, что «насильно мил не будешь». О’Раш на своей шкурке узнал, что задание заданием, а друзья тоже важны и нужны. Ну, а Флай отправился на свершение самого полезного подвига в честь своей принцессы. Так держать, сэр Флай!