Новый боевик с Джессикой Альба, разгромленный критиками, стал хитом на Netflix

Новый боевик "Не для слабонервных" с рейтингом 20% на Rotten Tomatoes стал хитом на платформе Netflix. Об этом сообщает ScreenRant.

© Кадр из фильма "Не для слабонервных"

В период с 17 по 23 июня фильм стал самым просматриваемым на Netflix. Он занял первое место в глобальной десятке лучших, заработав 25,7 миллиона просмотров.

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Сюжет киноленты следующий: после внезапной кончины отца главная героиня, служащая в спецназе, становится владелицей семейного бара. Вскоре она оказывается втянута в конфликт с опасной группировкой, которая держит в страхе весь город.

Главные роли в фильме исполнили Джессика Альба, Марк Веббер, Энтони Майкл Холл, Алехандро Де Хойос, Тони Белл и Джейк Вири. За сценарий отвечали Джон Бренкето и Хэлли Вегрин Гросс, в профессиональной копилке которых числятся "Игра", "Сеть", "Мир Дикого Запада" и "Сплетница".

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что режиссер "Дневника памяти" извинился за высказывания о Гослинге и Макадамс.