Куарон объявил дату выхода многострадального сериала «Все совпадения случайны»

Режиссер Альфонсо Куарон объявил дату выхода своего сериала "Все совпадения случайны" (или "Дисклеймер" - Disclaimer), над которым работал с 2021 года - премьера состоится 11 октября на стриминговом сервисе Apple TV+.

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Куарон также выступил продюсером и сценаристом проекта. Среди операторов - обладатель трёх "Оскаров" Эммануэль Любецки и номинант на "Оскар" Брюно Дельбоннель.

Сюжет основан на одноимённом романе Рени Найт. Действие разворачивается вокруг известной тележурналистки, обнаружившей, что книга, которую она читает, странным образом связана с её собственной жизнью.

В ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Клайн, Коди Смит-Макфи, Саша Барон Коэн, Лесли Мэнвилл, Луис Патридж, Чон Хо Ён и другие.

Всего будет 7 серий, в день выхода сериала покажут первые два эпизода.