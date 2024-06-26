Опубликован трейлер драмы «Здесь» с Томом Хэнксом в главной роли

Компания Sony Pictures Entertainment выпустила официальный трейлер драматического фильма "Здесь".

© Кадр из трейлера

Кинолента снята по одноименному роману Ричарда МакГуайра. Произведение повествует о любви, потерях, надежде, борьбе и наследии животных и людей.

Главные роли в фильме исоплнили Том Хэнкс, Робин Райт, Пол Беттани, Келли Райлли и Лесли Земекис.

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За сценарий отвечали Роберт Земекис и Эрик Рот, работавшие над "Форрестом Гампом".

Мировая премьера "Здесь" запланирована на 15 ноября 2024 года.

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