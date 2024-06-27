Вдова Александра Кузьмина рассказала о премьере документального фильма о нем

«Неслучайный архитектор», — так называется документальный фильм, посвященный главному архитектору Москвы Александру Кузьмину. Он 16 лет занимал эту должность, с 1996 по 2012 год, был автором многих громких проектов: Москва–Сити, реконструкция МКАД, реконструкция и реставрация Большого театра, Гостиного двора и т.д. Все эти годы за спиной Кузьмина был другой архитектор — его жена Наталья Григорьева, которая с теплотой вспоминает о муже и рассказала Вечёрке о предстоящей премьере фильма.

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Наталья Николаевна, Вы много лет прожили в браке с Александром Викторовичем, который был одним из самых лучших архитекторов страны. Скажите, Вам пришлось отказаться от собственной карьеры, чтобы Ваш муж мог добиться таких профессиональных высот?

— Знаете, всю жизнь я мечтала иметь большую, дружную семью, как у моей бабушки и мамы, и понимала, что если ещё один архитектор будет строить карьеру, ничего из этого не получится. Я сознательно ушла с работы, хотя была уже ведущим архитектором и курировала реконструкцию и реставрацию исторической застройки одной из территорий города Москвы. Когда я встретила любовь всей своей жизни, захотела быть просто женой, женщиной, родить сына. Я мечтала ещё иметь детей, но Господь Бог не дал. И, конечно, я понимала, что моему мужу нужен был крепкий тыл, потому что, когда мы с ним встретились, он очень был нервный, дёрганный, неспокойный человек и в тоже время очень умный, остроумный и добрый. При этом мне хотелось, чтобы он нравился женщинам, был красивым, элегантным и ярким.



Вы не ревновали мужа?

— Я просто очень сильно любила Александра Викторовича, доверяла ему и хотела, чтобы он был любим многими. Я, конечно, немного ревновала его, но при этом понимала, как он любит и дорожит своей семьей. Как только у Саши появлялась свободная минута, он всегда стремился домой. Даже если мы куда-либо вместе ходили, и я, например, раньше уезжала, то через 15 минут после того, как приезжала домой, Александр Викторович тоже возвращался. Он, кстати, очень уважал труд женщины, потому что эта работа часто незаметна. Уборка, глажка, стирка, приготовление еды, - Саша все это ценил. С ним я была очень счастливой женщиной.



Как Вы познакомились с Александром Викторовичем?

— Это была судьба! Первый раз он меня увидел на работе, я тогда трудилась в Управлении госконтроля охраны и использования памятников культуры города Москвы. Саша пришёл на встречу к моему начальнику Владимиру Иосифовичу Чернышенко и увидел меня. Эта мимолетная встреча ни к чему не привела. Через полгода ему захотелось меня ещё раз увидеть. Он вновь пришёл в Управление. У меня тогда был напряженный день, проходили приемные часы населения. И мне даже некогда было обратить внимание на будущего мужа. Но как известно, Бог любит троицу. Наше официальное знакомство состоялось в 93-м году в Государственном Кремлёвском дворце, был День строителя, куда приглашали и архитекторов. Я пришла с коллегой Леной Никулиной на концерт. Закончилось первое отделение и моя приятельница, предложила отправиться в буфет. По дороге на площадке между этажами мы встретили архитекторов и меня представили Александру Викторовичу. Он протянул мне руку и сказал: «Саша», все посмотрели на него удивленно, а я засмущалась. С тех пор и началось наше общение.



Кузьмин часто советовался с Вами на профессиональные темы, посвящал в свои дела?

— Саша не любил дома разговаривать на профессиональные темы, дома он любил отдыхать, заниматься творчеством. У него был очень большой кругозор, в уединении он писал или рисовал, часто изучал историческую литературу. Когда мы бывали в отпуске и если оказывались за границей, то мой муж обязательно заходил в букинистический магазин и покупал книги по истории и военному делу, увлекался фалеристикой.



Был у Александра Викторовича архитектурный проект, которым он особенно гордился? Или за 16 лет работы в должности главного архитектора Москвы выделить что-то одно сложно?

— Вся Москва была его любимым проектом! Главный архитектор редко когда ведёт собственные проекты, ведь по большей части это чиновничья должность. Однако, Саша не мог отказаться от творчества и лично проектировал многое в городе. Из всей массы проектов, я бы выделила реконструкцию и реставрацию Большого театра, он достался Кузьмину в тяжелом состоянии, когда был на грани обрушения и Лужков , хорошо зная подход к работе моего мужа, срочно подключил его к спасению одного из главных символов страны. Гостиный двор тоже серьёзный объект, который нужно было оперативно, в короткие сроки реконструировать, отреставрировать и приспособить для разноплановых мероприятий в любое время года. Я очень горжусь своим мужем, тем, что он оставил след в истории страны. Облик Москвы без его проектов и целой команды профессионалов представить сегодня уже невозможно.



Как пришла идея снять документальный фильм «Неслучайный архитектор»?