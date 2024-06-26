Стало известно, когда стартуют съемки «Фантастической четверки»

Недавно президент Marvel Studios Кевин Файги принял участие в выпуске официального подкаста компании. В ходе разговора руководитель раскрыл, что съёмки «Фантастической четвёрки» стартуют в конце июля — сразу же после окончания мероприятия San Diego Comic Con 2024.

© Кадр из фильма «Фантастическая четверка»

Также Файги поделился, что действия грядущей супергеройской ленты развернутся в альтернативных 60-х годах. Данный факт как раз объясняет, почему первый постер картины был выполнен в ретростиле.

«Фантастическая четвёрка» — фильм, рассказывающий про Фантастическую четвёрку, команду супергероев из комиксов Marvel, в которую входят Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка. Согласно данным инсайдеров, антагонистом новой картины выступит Галактус, роль которого исполнит Хавьер Бардем.

Мировая премьера «Фантастической четвёрки» состоится 25 июля 2025 года.