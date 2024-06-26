Диснеевскую «Белоснежку» снова переснимают

"Белоснежку" студии Disney снова переснимают. Об этом сообщила Галь Гадот в интервью порталу Inside the Magic. В фильме актриса исполняет роль Злой королевы.

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Основные съемки картины проходили с марта по июнь 2022 года. Летом 2023 года авторы доснимали сцены с Эмилией Фаушер, играющей Белоснежку в детстве. Роль взрослой Белоснежки исполняет Рэйчел Зеглер.

Фильм планировали выпустить весной 2024 года, однако пришлось отложить премьеру из-за забастовки профсоюза актеров SAG-AFTRA в Голливуде.

На данный момент выход фильма запланирован на 21 марта 2025 года.

Режиссером стал Марк Уэбб, а сценарий разработали Грета Гервиг и Эрин Крессида.

В ролях также: Ансу Кабиа, Эндрю Бернап, Колин Майкл Кармайкл и другие.