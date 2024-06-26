Автором сериала «Гарри Поттер» выступит сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер
Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что шоураннером сериала «Гарри Поттер» выступит сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер. Постановщиком некоторых эпизодов станет Марк Майлод, который ранее снял триллер «Меню» и пару серий «Игры престолов».
Из подробностей пока известно, что сериал заново расскажет историю Гарри Поттера. Создатели постараются перенести в него каждую мелкую деталь из оригинальных произведений, которых с каждым фильмом киносаги становилось всё меньше.
Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в 2026 году в стриминговом сервисе HBO Max. В апреле прошлого года руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что впереди зрителей ждёт «путешествие длиной в 10 лет».