Опубликован трейлер сериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»

Компания Amazon Prime Video опубликовала первый официальный трейлер сериала "Бэтмен: Крестоносец в плаще".

© Кадр из трейлера

В новой многосерийной киноленте Темный рыцарь столкнется с Харли Квинн, Двуликим и другими своими врагами. Ну и, конечно же, с неповторимой Женщиной-кошкой.

Опубликован трейлер драмы "Здесь" с Томом Хэнксом в главной роли

За сценарий отвечали Грег Рука и Эд Брубейкер, в профессиональной копилке которых числятся "Юная Лига Справедливости", "Первый мститель: Другая война", "Слишком стар, чтобы умереть молодым" и другие популярные проекты.

Мировая премьера сериала запланирована на 1 августа 2024 года.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что новый боевик с Джессикой Альба, разгромленный критиками, стал хитом на Netflix.