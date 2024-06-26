Опубликован трейлер комедийного боевика с Холли Берри и Марком Уолбергом
Netflix выпустил официальный трейлер боевика "The Union", главные роли в котором исполнили Марк Уолберг и Холли Берри.
Сюжет киноленты следующий: строитель Майк из Джерси встречает свою школьную любовь Роксану, с которой не виделся долгие годы. Свидание проходит необычно: Роксана усыпляет героя, отвозит в столицу Великобритании и сообщает, что она спецагент и ей нужна его помощь.
В фильме также снялись Дж.К. Симмонс, Майк Колтер, Элис Ли, Джессика Де Гау и Адевале Акинойе-Агбаже.
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Мировая премьера запланирована на 14 августа 2024 года.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что новый боевик с Джессикой Альба, разгромленный критиками, стал хитом на Netflix.