Опубликован трейлер комедийного боевика с Холли Берри и Марком Уолбергом

Netflix выпустил официальный трейлер боевика "The Union", главные роли в котором исполнили Марк Уолберг и Холли Берри.

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Сюжет киноленты следующий: строитель Майк из Джерси встречает свою школьную любовь Роксану, с которой не виделся долгие годы. Свидание проходит необычно: Роксана усыпляет героя, отвозит в столицу Великобритании и сообщает, что она спецагент и ей нужна его помощь.

В фильме также снялись Дж.К. Симмонс, Майк Колтер, Элис Ли, Джессика Де Гау и Адевале Акинойе-Агбаже.

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Мировая премьера запланирована на 14 августа 2024 года.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что новый боевик с Джессикой Альба, разгромленный критиками, стал хитом на Netflix.