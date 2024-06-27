Мировые сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили $ 800 млн

26 июня стало известно, что сборы мультфильма «Головоломка 2» в мировом прокате превысили $ 800 млн. Для достижения такой цифры анимационной ленте понадобилось полторы недели — премьера состоялась 14 июня.

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Мультфильма ещё в конце прошлой недели стал самой кассовой лентой 2024 года — он обошёл по заработку «Дюну 2» с её $ 711 млн. Вероятно, к концу недели новое творение Pixar сможет пробить отметку и в $ 1 млрд.

Напомним, производственный бюджет картины составил $ 200 млн. Теперь можно с уверенностью сказать, что мультфильм полностью окупился и приносит Pixar исключительно прибыль.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.