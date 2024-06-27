В Ярославле на кинофестивале покажут более 70 фильмов из 33 стран

XIХ Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи" стал крупнейшим в мире фестивалем семейного кино, в 2024 году организаторы получили более 2 тыс. заявок и отобрали для показа 73 фильма из 33 стран мира. Об этом сообщил президент фестиваля Александр Ковтунец на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы действительно в этом году получили невероятное количество фильмов, которые с трудом сумели отсмотреть. Мы получили более 2 тысяч заявок из 118 стран мира. Именно потому что наш кинофестиваль стал крупнейшим в мире фестивалем семейного кино, ибо те крупные семейные фестивали, которые были в мире, например, в Торонто, они сейчас не имеют возможности показывать традиционные семейные ценности. <…> Из тех заявок, которые к нам пришли, мы, к сожалению, не можем показать все, поэтому отборочная комиссия отобрала 73 картины из 33 стран, которые и будут представлены на кинофестивале", - сказал Ковтунец.



По его словам, фестиваль стал площадкой, которая помогает российским и зарубежным кинематографистам, желающим снимать созидательное кино. В программе представлены полнометражные и короткометражные фильмы, детские кинокартины, также предусмотрена деловая программа, театральные мастер-классы и работа с блогерами.

"В этом году в рамках деловой программы мы будем обсуждать такую важную тему, как "Русские традиции, из прошлого в будущее". Мы понимаем, что мы привыкли уже к другому ритму, не такому, какой был 150-200 лет назад, мы привыкли к другим образам. И как нам сделать, чтобы русские образы в современности смотрелись хорошо, чтобы они воспринимались молодежью, семьями, чтобы они были переосмыслены", - сказал Ковтунец.



Кинофестиваль будет проходить с 6 по 10 июля в городах Ярославской области. Торжественная церемония открытия состоится в Концертно-зрелищном центре "Миллениум" в Ярославле, который специально к фестивалю получил динамическую архитектурную подсветку. Как отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, КЗЦ был переоборудован и внутри.