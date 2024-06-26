Алексей Розин расправляется с врагами, как в 90-х, в трейлере «Дино»

Первый тизер-трейлер сериала «Дино» обнародовал 26 июня 2924 года онлайн-кинотеатр Premier. Главный герой криминальной комедии – бандит по кличке «Дино» (Алексей Розин), которого когда-то считали человеком, способным безжалостно выбить долги из кого угодно.

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Но 90-е давно закончились, и теперь он живет отшельником в глухой провинции. Однако в силу обстоятельств Дино вынужден вернуться в Москву к своей старой «профессии», и теперь ему предстоит рассчитаться со своими долгами и попытаться вернуть любовь всей жизни Анну (Любовь Толкалина).

В сериале режиссера Тимофея Шарипова также снялись Артур Бесчастный, Елизавета Кононова, Андрей Гальченко, Всеволод Володин, Екатерина Хомчук, Олег Васильков и др.

Премьера «Дино» состоится на ТНТ и Premier в 2024 году, дата будет объявлена позже.