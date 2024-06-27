15 киноляпов из культового фильма «Ночной дозор»

27 июня 2004 года состоялась премьера мистического фэнтези о вампирах «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова. 20 лет назад картина приятно удивила российского зрителя и открыла режиссеру дорогу в Голливуд. Квентин Тарантино называл Бекмамбетова любимым режиссером, а «Дозор» — его лучшим фильмом. Лента стала событием в русском кино, но при ее создании не обошлось без киноляпов.

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Как снимали «Ночной дозор»

«Ночной дозор» снят по первой книге Сергея Лукьяненко из цикла о противостоянии современных Темных и Светлых магов. Позже по второй части были выпущены фильм «Дневной дозор» и компьютерная игра, произведения автора перевели на 30 языков.

В 2000 году над экранизацией начал работать режиссер Сергей Винокуров, снявший картину «Упырь». В проект пригласили Артемия Троицкого и Ивана Охлобыстина, а сценарий начала писать Рената Литвинова. Но когда Лукьяненко прочитал первые главы, то ужаснулся, как его сказку о борьбе добра и зла превратили в чернуху о вампирах.

Так «Дозоры» перешли к Тимуру Бекмамбетову. Он сразу взял Константина Хабенского на роль Антона Городецкого. Режиссер планировал, что Гессера сыграет Михаил Ульянов, но продюсеры отстояли кандидатуру Владимира Меньшова. На Светлану пробовалась Виктория Толстоганова, но утвердили Марию Порошину.

Труднее всего было найти ведьму Шульц. Из-за актерских суеверий актрисы отказывались от роли. В их числе были Лия Ахеджакова и Зинаида Шарко. Так роль досталась Римме Марковой. Она думала, что играет аферистку, которая только выдает себя за ведьму. Актриса не читала сценарий целиком и расстроилась, когда узнала правду о своей героине.

Костюмы для героев покупали на блошиных рынках или доставали из домашних шкафов. Униформу сотрудников «Горсвета» реквизиторы сделали из вываренных и потертых рабочих роб, а интерьер ведьминской кухни подсмотрели у одной пожилой женщины.

«Дозоры» стали первым отечественным фильмом с обилием спецэффектов. Особенная гордость художников — жуткая кукла Машенька, бегающая на длинных паучьих лапах. Сначала резиновую куклу превратили в компьютерную модель, а затем вместе с режиссером подставляли к ней лапы разных пауков.

В России оба «Дозора» много критиковали за сильное отличие от первоисточника, но фильмы успешно прошли в прокате и по сборам обогнали «Властелина колец». Бекмамбетова пригласили в Голливуд, и в числе поклонников оказались Квентин Тарантино, Тоби Магуайр и Джеймс Ганн.

Какие киноляпы допустили создатели «Ночного дозора»