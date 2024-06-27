Конец эпохи: весь контент MTV News исчез на фоне проблем материнской компании

MTV News, "бастион" музыкальной журналистики с момента своего основания в 1996 году, был закрыт компанией Paramount Global из-за финансовых трудностей, пишут СМИ. Закрытие сайта mtvnews.com ознаменовало конец эпохи как для любителей музыки, так и для историков культуры - десятилетия музыкальной журналистики, включающие тысячи статей и интервью, исчезли из онлайн доступа.

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Среди потерь - обширные архивы о хип-хопе, включая культовую колонку "Mixtape Monday", которая рассказывала об эволюции жанра и содержала ранние интервью и обзоры, имеющие огромное значение для его истории, пишет издание. Бывшие сотрудники и представители индустрии выразили возмущение и печаль в связи с исчезновением этой культурной сокровищницы, многие сетуют на "невосполнимую потерю".

Хотя остается некоторая надежда на то, что архивные статьи могут всплыть через такие сервисы, как "веб-архивы", эксперты пишут, что исчезновение этих ресурсов "поднимает вопросы о сохранении цифрового культурного наследия в эпоху реструктуризации компаний и финансовых потерь".