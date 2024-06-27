В Красноярском крае планируют снять фильм про путешествие на Белую гору

Полнометражный, семейный фильм, где одним из главных объектов съемок станет гора-пирамида под Красноярском, начнут снимать в регионе осенью 2025 года. Об этом ТАСС в кулуарах III Международного форума кинопроизводителей в Красноярском крае сообщила продюсер, генеральный директор компании "Кинокульт" Тамара Богданова.

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"Осенью 2025 года мы приступаем к съемкам полнометражной семейной картины под названием "Белая гора". Для этого фильма написан оригинальный сценарий. Это картина рассчитана на широкую аудиторию возраста 6+. Главная героиня - девятилетняя девочка, которая хочет восстановить свою семью. Для этого она отправляется в путешествие на Белую гору в Красноярский край. Белая гора станет одним из объектов съемок. Но, помимо этого, мы планируем снимать другие места в регионе. Сейчас мы находимся в Красноярске, будем смотреть локации", - сообщила Богданова. По словам продюсера, картиной уже заинтересовался один из онлайн-кинотеатров.



Белая гора (ее еще называют гора-пирамида) находится под Красноярском. Ее высота 150 м, она состоит из ровных каменистых пород. Гора имеет правильную форму и этим привлекает туристов.

О форуме кинопроизводителей

III Международный форум кинопроизводителей проходит в Красноярском крае с 26 по 28 июня 2024 года. По словам генерального директора "Енисей кино" Ирины Беловой, цель форума - стимулировать развития киноиндустрии в Красноярском крае и привлекать сторонние кинокомпаний к кинопроизводству в регионе. На форум приехали кинопродюсеры из России, Киргизии, Узбекистана. В рамках мероприятия пройдут творческие встречи, мастер-классы, кинопоказы для жителей Красноярска, Канска и Минусинска.