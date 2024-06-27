Создатель Elden Ring не против выпустить фильм по игре

В недавнем интервью глава From Software и создатель Dark Souls Хидетака Миядзаки рассказал, что был бы не против увидеть фильм по Elden Ring. Правда, в этой сфере команде нужен будет отличный партнёр.

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Как отметил разработчик, From Software сильна в плане создания игр, однако опыта в киноиндустрии у команды нет. Если бы удалось найти достойного и опытного человека, который помог бы сделать кино по Elden Ring, этим шансом Миядзаки бы воспользовался.

Я не вижу никаких причин отказывать в другой интерпретации или адаптации Elden Ring. Например, в виде фильма. Но я не думаю, что у меня или у наших разработчиков есть знания или возможности создать что-то в другой сфере. Так что нам нужен опытный партнёр.

Elden Ring доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.