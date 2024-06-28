Якутский международный кинофестиваль открыл фильм «Чума»

Показ фильма якутского режиссера Дмитрия Давыдова "Чума" открыл первый после четырехлетнего перерыва Якутский международный кинофестиваль, церемония состоялась в Саха академическом театре в Якутске, передает корреспондент ТАСС.

© кадр из фильма

Премьера "Чумы" состоялась в 2023 году на кинофестивале "Маяк" в Геленджике, где картина была удостоена приза за лучшую режиссуру. В центре сюжета "Чумы" - проблема отцов и детей.

Старт фестивалю щелчком кинохлопушки дал на сцене директор государственной национальной кинокомпании "Сахафильм" Алексей Егоров. Тема кинофестиваля в 2024 году обозначена как "Этническое кино".

"Данная тема касается истории народов, призвана раскрыть какие-либо культурные и национальные особенности. Это то направление, в котором мы должны будем смотреть и отбирать фильмы, где так или иначе ведется рассказ о какой-либо стране и народе", - рассказал ТАСС Егоров.



По результатам отбора определены девять участников конкурсной программы - среди них режиссеры из Казахстана, Китая, Монголии, Сербии, США, а также режиссеры из России и, в частности, Якутии. Фильмы будут оценивать приглашенные эксперты из Москвы, Монголии, Якутска, КНР, Казахстана. Кроме того, будет организован конкурс студенческих работ.

О фестивале

Организаторами фестиваля выступили региональное Минкультуры и кинокомпания "Сахафильм" при поддержке Минкультуры РФ, Союза кинематографистов России, Всероссийского государственного университета кинематографии (Москва), Арктического государственного института культуры и искусств (Якутия), Института геокультурного развития Республики Саха (Якутия). Он пройдет в Якутске с 28 июня по 3 июля в рамках Арктического форума искусств "Желанный берег".

Кинофестиваль вошел в культурную программу, подготовленную в рамках проведения в Якутии VIII Международных спортивных игр "Дети Азии". Фестиваль не только позволит увидеть и оценить работы режиссеров, но и создать возможности для знакомства и выработки решений совместно с выдающимися деятелями кино для развития сферы кинематографа в Якутии и России в целом. Якутский международный кинофестиваль проводится с 2013 года.

В 2024 году кассовые сборы фильмов, снятых в Якутии, составили около 100 млн рублей. В 2022 году при доле якутских фильмов в кинопрокате в 34% общий кассовый сбор составил 79 млн рублей. Якутия занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по производству и выпуску фильмов. В республике в 2022 году принят региональный закон о государственной поддержке кинематографии.

Также ежегодно с 2020-го проходит конкурсный отбор, по итогам которого предоставляют из госбюджета республики субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. К 2027 году в Якутске планируется построить многофункциональный кинопавильон, который станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла.