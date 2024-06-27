Нижегородцы снялись в фильме Михалкова «Рождение империи» (16+). Фотографиями со съемочной площадки Дарья Каплун поделилась на своей странице в соцсети.

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В обычной жизни нижегородка — консультант по недвижимости и частный предприниматель. Ранее Дарья участвовала только в благотворительном спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Пьера Бомарше. Но в этот раз ей посчастливилось принять участие в историческом блокбастере.

«Мы с Максимом играем роль второго плана в придворной свите короля Пруссии», — поделилась Дарья.



Корреспонденту сайта pravda-nn.ru девушка призналась, что на съемки большого кино их пригласил друг. «Рождение империи» с Александром Горбатовым, Юлией Пересильд, Милошем Биковичем и Ксенией Утехиной выйдет на экраны в 2025 году.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде снимают исторический детективный сериал.