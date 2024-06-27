«ОХ!»: народный мюзикл сняли в Кинопарке Москино

Команда Международного музыкального конкурса народных исполнителей «МиР – Музыка и Развитие» (его называют нашим «ЭтноВидением») во главе с продюсером Александром Яковлевым, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, завершила работу над мини-мюзиклом «ОХ!». Уже можно посмотреть видео, которое получилось невероятно стильным!

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В съемках приняли участие победители Третьего сезона конкурса «МиР – Музыка и Развитие», солисты «Grand Melody Orchestra» («Оркестра Яковлева») и участники балетной труппы театра «Русская песня» Надежды Бабкиной.

Как народники пытались уйти «не в ту дверь»

Это второй опыт съемки профессионального клипа для команды конкурса. Первым стал клип на хит 90-х «Белая ночь», с победителями предыдущего Второго сезона. Продюсер Александр Яковлев остался недостаточно доволен этой работой.

- Я понял, что мы уходим немного «не туда»: в поп-музыку. Да, с использованием в любом случае народных инструментов: у нас задействованы и баяны, и балалайки, и дудочки…. Но эстетически клип вышел, на мой взгляд, все-таки попсовым. Мы не выдержали рамки жанра. С другой стороны, это тоже опыт и эксперимент для нас, - отметил Яковлев.



Для нового клипа – правильнее назвать его мини-мюзиклом - были выбраны три известные народные песни – «Ох, не будите меня, молодую», «Порушка-Параня» и «Утушка луговая». Солисты «Оркестра Яковлева» сделали современные аранжировки. Ведь одной из ключевых задач проекта является возвращение интереса молодого поколения к традиционной народной музыке, в близкой для них манере исполнения и звучания.

Всего в съемках были задействованы более 50 человек, артистов из них – 22. (остальные – технический персонал)

Одну из ярких комедийных ролей сыграл 7летний Федор Чиков из Тулы. Он не является обладателем Гран-при конкурса «МиР». Однако, говорит Александр Яковлев, «настолько интересен и харизматичен, что я пригласил его принять участие».

«Голливуд отдыхает»

Съемки прошли в уникальном месте «Кинопарк Москино». Это грандиозная новая съемочная площадка. На огромных территориях (около 700 гектаров) отстраивается целый киногород, с множеством декораций для съемок любой эпохи и места действия. Тут храмы и монастыри, ковбойские деревни, самолеты, дворцы и замки, на любой вкус. Есть и деревенские локации: избы, сарайчики, колодцы, загоны, которые стали съемочной площадкой мини-мюзикла «ОХ!».

- Сердечно благодарим департамент культуры Москвы, руководство которого предоставили съемочную площадку под открытым небом. Место фантастически крутое! Масштаб такой: Голливуд отдыхает. Зная планы строительства (локации «Кинопарк Москино»), могу четко сказать, что руководство нашей страны настроено очень серьезно заменить западную киноиндустрию, - поделился Александр Яковлев, - Шикарно подготовленная локация. Есть административные помещения, гримерные. Электричество, вода. То есть все условия для работы. Три-пять лет - и все кино нашей страны, я убежден, будут снимать здесь, никуда не придется ездить.



Что говорят сами участники мини-мюзикла «ОХ!» о съемках

Мама 7летнего балалаечника из Тулы Федора Чикова Ирина рассказала нам, что ее сын увлекся музыкой еще в детском саду. Он сам уговорил родителей отдать его в музыкальную школу, выбрал именно балалайку.

- Феде очень нравится именно народная музыка. Дома у нас главная «страшилка» для сына: «будешь себя плохо вести, на балалайку больше не поведу», - рассказала она. Также поделилась, что сыну невероятно нравится участвовать в съемке клипа. Для него это первый подобный опыт. Так же, как и для других ребят. - Думала, что будет более строго: вышел, сыграл и ушел. А здесь кайфово. Нет напряжения. И артистизму учат, - делится София Милёхина из подмосковной Балашихи, - Например, в клипе я играю на свирели. Хотя в реальности я флейтистка, на съемках я освоила новый для себя духовой инструмент - свирель. Здесь стараешься артистически себя показать. Потрясающие практический мастер-класс и опыт я здесь получила! Нравится и то, что клип снимаем в русском народном стиле. Удивительны съемки по эпизодам, с разных ракурсов.



Мария Артемова из города Покров Владимирской области приехала на съемки сразу после школьных экзаменов. Она также порадовалась народной стилистике мини-мюзикла.

- В наше время хочется больше народного пения. Потому что в медийном пространстве чаще всего звучат попса, рэп, а народного маловато, к сожалению. Я хочу продвигать именно народное творчество, - призналась девушка. Также Мария поделилась, что сниматься ей понравилось. Атмосфера волнительная немного. Но эмоции радостные, позитивные.



Солистка «Grand Melody Orchestra» и педагог-наставник (в направлении народного вокала) конкурса «МиР – Музыка и Развитие» Елизавета Антонова поделилась, что съемки проходили два дня. С утра и до позднего вечера. В первый день они начались в 6 утра и длились примерно до 22:00. Во второй день команда «мотор» прозвучала в 5 утра на рассвете. Того требовала стилистика.