В Нижнем Новгороде начались съемки сериала «Злые люди»

В Нижнем Новгороде стартовали съемки восьмисерийного исторического детектива "Злые люди".

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В проекте участвуют звезды отечественного кино: Александр Лыков, Пётр Рыков, Роман Маякин, Антон Денисенко, Николай Клямчук, Олег Гаас, Ян Цапник, Дмитрий Нагиев, Роман Мадянов, Ирина Пегова, Ангелина Стречина, Виктория Бычкова.

Режиссер - Ким Дружинин, продюсеры - Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Константин Ёлкин.

Сценарий основан на рассказах нижегородского писателя Николая Свечина "Хроники сыска". События, соответственно, тоже развиваются в Нижнем Новгороде в конце XIX века. Накануне знаменитой Нижегородской ярмарки убивают местного предводителя дворянства. Расследование ведет молодой сотрудник сыска, его роль играет Петр Рыков. Как водится, выясняя обстоятельства случившегося, главный герой сталкивается со множеством опасностей и узнает неприглядную правду о местных элитах.

Съемочная группа работает в красивейших местах региона, так, съемки запланированы на Верхневолжской набережной у особняка Рукавишниковых, у Шуховской башни на берегу Оки, а также в городе Бор и на берегу реки Линда.