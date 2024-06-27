В Сети появились первые отзывы на фильм Mortal Kombat 2: «Много смертей и крови»
В социальной сети X появились первые отзывы на фильм Mortal Kombat 2, тестовый показ которого состоялся недавно.
Портал Physical Media написал об экранизации файтинга следующее:
- Много смертей;
- Это фильм Джонни и Китаны;
- Другие персонажи убраны на второй план;
- Великолепные боевые сцены;
- Много крови;
- Карл Урбан был хорош в качестве Джонни, но, возможно, слишком стар для этой роли;
- Китана была великолепна.
На пост отреагировал сам режиссер фильма Тодд Гарнер и поделился еще одним отзывом, который услышал от одного из зрителей лично:
Могу лишь сказать, что лучшим комментарием после просмотра были слова: «Как ярый фанат, я наконец-то чувствую, что меня услышали».
Премьера фильма Mortal Kombat 2 состоится 24 октября 2025 года. Тестовый показ был нужен, чтобы собрать все мнения фанатов, обнаружить недочеты и внести необходимые правки к официальному прокату картины в кинотеатрах.