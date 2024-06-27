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В Сети появились первые отзывы на фильм Mortal Kombat 2: «Много смертей и крови»

В социальной сети X появились первые отзывы на фильм Mortal Kombat 2, тестовый показ которого состоялся недавно.

В Сети появились первые отзывы на фильм Mortal Kombat 2
© кадр из фильма

Портал Physical Media написал об экранизации файтинга следующее:

  • Много смертей;
  • Это фильм Джонни и Китаны;
  • Другие персонажи убраны на второй план;
  • Великолепные боевые сцены;
  • Много крови;
  • Карл Урбан был хорош в качестве Джонни, но, возможно, слишком стар для этой роли;
  • Китана была великолепна.

На пост отреагировал сам режиссер фильма Тодд Гарнер и поделился еще одним отзывом, который услышал от одного из зрителей лично:

Могу лишь сказать, что лучшим комментарием после просмотра были слова: «Как ярый фанат, я наконец-то чувствую, что меня услышали».

Премьера фильма Mortal Kombat 2 состоится 24 октября 2025 года. Тестовый показ был нужен, чтобы собрать все мнения фанатов, обнаружить недочеты и внести необходимые правки к официальному прокату картины в кинотеатрах.

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Карл Урбан