В Сети появились первые отзывы на фильм Mortal Kombat 2

В социальной сети X появились первые отзывы на фильм Mortal Kombat 2, тестовый показ которого состоялся недавно.

© кадр из фильма

Портал Physical Media написал об экранизации файтинга следующее:

Много смертей;

Это фильм Джонни и Китаны;

Другие персонажи убраны на второй план;

Великолепные боевые сцены;

Много крови;

Карл Урбан был хорош в качестве Джонни, но, возможно, слишком стар для этой роли;

Китана была великолепна.

На пост отреагировал сам режиссер фильма Тодд Гарнер и поделился еще одним отзывом, который услышал от одного из зрителей лично:

Могу лишь сказать, что лучшим комментарием после просмотра были слова: «Как ярый фанат, я наконец-то чувствую, что меня услышали».



Премьера фильма Mortal Kombat 2 состоится 24 октября 2025 года. Тестовый показ был нужен, чтобы собрать все мнения фанатов, обнаружить недочеты и внести необходимые правки к официальному прокату картины в кинотеатрах.