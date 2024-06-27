В кинотеатрах России вышел вестерн «Горизонты» Кевина Костнера

27 июня в кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Горизонты: Часть 1» Кевина Костнера. Лента официально добралась до российского проката в привычном дубляже. Хронометраж картины составляет внушительные 3 часа.

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Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Парадиз». Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Горизонты» рассказывают эпичную историю о последствиях Гражданской войны в США в середине XIX века и расширении страны в сторону Дикого Запада. Дилогия во многом посвящена противостоянию американского правительства и коренного населения Америки — индейцев. Впоследствии Кевин Костнер планирует снять ещё две части франшизы.

Главную роль в ленте исполнил Кевин Костнер («Танцующий с волками») — он же впервые за 20 лет выступил и режиссёром вестерна. В фильме также снялись Сэм Уортингтон («Аватар»), Сиенна Миллер («Снайпер») и Майкл Рукер («Настоящий детектив»). Уже 15 августа в прокат выйдет вторая часть серии вестернов, которая также доберётся и до России.