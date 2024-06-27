Стало известно, какую компенсацию получили кинокомпании от властей Кубани

Кинокомпании в прошлом году получили от властей Кубани 45 млн рублей за съемки в регионе
Свыше 45 млн рублей компенсации от властей Краснодарского края получили в прошлом году 10 кинокомпаний, снимавших свои фильмы на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
"В прошлом году 10 кинокомпаний получили более 45 млн рублей компенсаций, за три года поддержку получили 38 кинокартин, компаниям возместили затраты на общую сумму более 102 млн рублей", - сказали в пресс-службе.
Власти напомнили, что в регионе уже три года работает механизм поддержки кинокомпаний. В частности, по субсидиям на возмещение части затрат, связанных с производством фильмов на территории региона, в прошлом году процентная ставка увеличилась с 20% до 30%, повысился и максимальный размер выплаты с 8 до 12 млн рублей.
Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, Краснодарский край становится все более популярной площадкой для съемок.
"У нас неповторимый ландшафт территорий, уникальная архитектура, атмосфера курортного Причерноморья, а в хуторах и станицах - самобытный дух российской глубинки", - пояснил он.
В частности, по его словам, известные фильмы последних лет, снятые в регионе - "Чебурашка", "Мажор в Сочи", "Семейный бюджет", сериалы "Отпуск", "Ищейка", "Море. Солнце. Склифосовский" снимались именно тут. Кондратьев заметил, что также на Кубани ввели льготное кредитование - до 5 млн рублей под 3% годовых.
"Ждем всех, кто хочет снимать хорошее кино", - подчеркнул губернатор.
В пресс-службе администрации напомнили в этой связи, что с 2020 года на постоянной основе действует кинокомиссия, которая ведет работу по повышению инвестиционной привлекательности региона, взаимодействует и координирует взаимоотношения специалистов отрасли с администрацией.