Стало известно, какую компенсацию получили кинокомпании от властей Кубани

Свыше 45 млн рублей компенсации от властей Краснодарского края получили в прошлом году 10 кинокомпаний, снимавших свои фильмы на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

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"В прошлом году 10 кинокомпаний получили более 45 млн рублей компенсаций, за три года поддержку получили 38 кинокартин, компаниям возместили затраты на общую сумму более 102 млн рублей", - сказали в пресс-службе.



Власти напомнили, что в регионе уже три года работает механизм поддержки кинокомпаний. В частности, по субсидиям на возмещение части затрат, связанных с производством фильмов на территории региона, в прошлом году процентная ставка увеличилась с 20% до 30%, повысился и максимальный размер выплаты с 8 до 12 млн рублей.

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, Краснодарский край становится все более популярной площадкой для съемок.

"У нас неповторимый ландшафт территорий, уникальная архитектура, атмосфера курортного Причерноморья, а в хуторах и станицах - самобытный дух российской глубинки", - пояснил он.



В частности, по его словам, известные фильмы последних лет, снятые в регионе - "Чебурашка", "Мажор в Сочи", "Семейный бюджет", сериалы "Отпуск", "Ищейка", "Море. Солнце. Склифосовский" снимались именно тут. Кондратьев заметил, что также на Кубани ввели льготное кредитование - до 5 млн рублей под 3% годовых.

"Ждем всех, кто хочет снимать хорошее кино", - подчеркнул губернатор.



В пресс-службе администрации напомнили в этой связи, что с 2020 года на постоянной основе действует кинокомиссия, которая ведет работу по повышению инвестиционной привлекательности региона, взаимодействует и координирует взаимоотношения специалистов отрасли с администрацией.