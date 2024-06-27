Вышел фильм «Давка-82. Тайная трагедия СССР» о катастрофе на матче «Спартака»

Онлайн-кинотеатр PREMIER выпустил документальный фильм «Давка-82. Тайная трагедия СССР». Новинка уже доступна в библиотеке платформы.

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Проект рассказывает историю страшной трагедии во время футбольного матча Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Хаарлемом» в 1982 году. Тогда в давке на трибунах погибли 66 болельщиков, в том числе большое количество детей — изначально случай скрыли от общественности и предали огласке только во время перестройки.

Видео доступно на RuTube-канале Вместе с RUTUBE. Права на видео принадлежат PREMIER.

Участие в проекте приняли свидетели и участники тех событий, а также комментатор Георгий Черданцев и различные эксперты. Они пытаются восстановить память о погибших и выяснить причины трагедии.